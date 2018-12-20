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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:24 ص

السبت.. أحمد السقا يبدأ تصوير "ولد الغلابة"

أحمد السقا
أحمد السقا
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2442676

يستعد الفنان أحمد السقا، لتصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "ولد الغلابة"، السبت المقبل، في الديكور الخاص بالعمل في الهرم.

ومن المقرر أن تجمع المشاهد بين أحمد السقا ومحمد ممدوح على أن ينتقل فريق العمل بعد أسبوع إلى منطقة الصعيد لتصوير عدد من المشاهد الخارجية.

وانتهى المخرج محمد سامي من معاينة الأماكن الرئيسية لديكورات المسلسل، كما انتهى الكاتب أيمن سلامة من كتابة أكثر من نصف حلقات المسلسل.

"ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وكريم عفيفي، وإنجى المقدم، هبة مجدى، كريم عفيفى، صفاء الطوخي، عفاف رشاد، هادي الجيار، فايق عزب، عبدالرحيم حسن ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

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