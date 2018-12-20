إصابة عجوز بحادث تصادم فى البحيرة

أصيب "عجوز" بكسور واشتباه بارتجاج بالمخ، نتيجة وقوع حادث تصادم أثناء عبوره الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قرية بردلة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط قسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول "عبدالشافى ع ع"، 69 سنة، مصابًا بكدمات بالرأس واشتباه كسر بالساق اليمنى وما بعد الارتجاج، ولا يمكن استجوابه وتم نقله لأحد المستشفيات الخاصه بناءً على رغبة أهليته.



وبسؤال نجله "محمود" 33 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية، قرر أنه حال عبور والده المذكور الطريق الزراعي السريع اتجاه الإسكندرية أمام القرية محل إقامته، اصطدمت به دراجة بخارية "دون لوحات معدنية" قيادة "جمعة ال م" 43 سنة موظف، ما أدى لإصابته المُشار إليها.



وبسؤال قائد الدراجة البخارية المذكور، قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.