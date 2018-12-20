مصرع طفلين بالاختناق إثر نشوب حريق فى منزلهما بالبحيرة

لقى قبل قليل، طفلين مصرعهما اختناقًا، نتيجة اشتعال حريق هائل بمنزل بقرب الثالثة منحل التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبوالمطامير، يفيد تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير بنشوب حريق بمنزل بقرية الثالثة منحل، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد العشماوي، وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل ملك "سعيد ال م" 40 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية، والمكون من طابق واحد وتمت السيطرة عليه وإخماده.



ونتج عن الحريق وفاة نجلى مالك المنزل كل من: الطفل "محمد" 3 سنوات، والطفلة ريماس" عامان.



وبسؤال والدتهما "هناء. ر. ع" 37 سنة، ربة منزل ومقيمه بذات الناحية قررت أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بالمنزل، وباستكمال الفحص تبين أنه أثناء قيام المذكورة باستخدام "فرن بلدي" داخل إحدى الغرف بالمنزل غادرت لشراء بعض المستلزمات وتركت الفرن مُشتعلًا بالقش والحطب، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمنزل بوجود نجليها المذكورين واختناقهما من الأدخنة واحتراق بعض محتويات المنزل، وتم نقل جثتى الطفلين لمشرحة مستشفى أبوالمطامير العام.



وبتوقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الاختناق نتيجة استنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.