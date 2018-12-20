الشروق: قطع المياه عن بعض الأحياء والمناطق مساء الغد

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه سيتم قطع المياه عن عدة أحياء ومناطق الآتية، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك فى إطار قيام جهاز المدينة بأعمال الصيانة الدورية لمحطة المياه الرئيسية للمدينة (رافع المياه)، وطبقًا لبرنامج الصيانة لقطاع شرق المدينة.



وأشار إلى أنه سيتم قطع المياه عن الأحياء، الأول والثاني والثالث شرق.. والمناطق من الأولى حتى الثامنة عمارات.. والإسكان العائلى (1،2) وإسكان الشباب (63م حجر الأساس – 70م – 100م – المستقبل ) ( الإتحاد التعاونى والتعاونيات وعباد الرحمن وأمون ومنطقة النوادى)، يوم الجمعة الموافق 21122018، خلال الفترة من الساعة 11:00 مساء حتى الساعة 8:00 صباح يوم السبت الموافق 22122018.



وأوضح أنه على سكان هذه المناطق توفير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، ويمكن للسكان التواصل مع إدارة مياه الشرب بالمدينة على مدار الـ(24ساعة) على الأرقام (0226067256 - 01276609441).