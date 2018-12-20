"ميرة" يكشف تفاصيل الاجتماع المغلق بين "المواد النووية" و"الزراعة"

كشف الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، عن كواليس الجلسة المغلقة التي عقدت مع الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وقال في تصريحات خاصة لـ«الدستور» على هامش فعاليات المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصدفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنهما ناقشا البدء في تنفيذ مشروع تحليل التربة المصرية والتنبؤ بأنواع النباتات الصالحة للزراعة في نطاقات محددة بناء على الدراسات التي تقوم بها الكوادر العلمية المتخصصة في هيئة المواد النووية، مشيرًا إلى أن المشروع سوف يسفر عن تقديم خريطة استرشادية للتربة المصرية نطاق الزراعة ومغذيات التربة من العناصر الموجودة في باطنها، وأنه من المقرر أن يتم التوقيع علي المشروع بين الهيئة ووزارة الزراعة في مطلع الأسبوع المقبل.



وأضاف أن وزير الزراعة أعطى إشارة البدء في تنفيذ المشروع، التي كانت الكوادر العلمية للهيئة قد بدأت في إعداد الدراسات الخاصة به منذ عام سابق.



وأوضح أن الدراسات الخاصة بتحليل التربة المصرية، تتعلق بتحديد العناصر الكيميائية المتواجدة في التربة المصرية في السهول والوديان، بهدف الكشف عن العناصر المعوقة لنمو النبات والعناصر المحفزة لعملية الزراعة، موضحًا أن الهدف من تحديد هذه العناصر هو تحديد نوع الزراعة والنبات بناءً على نوع العناصر المتواجدة في التربة وجودتها خاصة المغذية للتربة.