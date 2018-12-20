السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بالبحيرة

تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل بمزرعة دواجن، بعزبة شيبة التابعة لمركز دمنهور.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، بنشوب حريق بمزرعة دواجن، بناحية عزبة شيبه بدائرة المركز.



وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بمزرعة دواجن مقامة بالطوب الأبيض، ومسقوفة بالأخشاب ملك "حسين ع ش"، 42 سنة، فلاح، مقيم بذات الناحية، وتمن السيطرة عليه وإخماده، دون حدوث ثمة إصابات.



وبسؤال مالك المزرعة المذكور، قرر بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق سقف المزرعة، ونفوق عدد من الدواجن، وكمية من الأعلاف، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.