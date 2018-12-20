"مياه الشرب": حملات قومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الشركة تنظم حملات قومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، بالمشاركة مع 8 وزارات وجهات معنية، حيث تم تنفيذ حملة "أسبوع ترشيد المياه" بـ21 قرية، تحت عنوان "كل نقطه بتفرق".



وأوضح أن إجمالي الأنشطة المنفذة خلال أسبوع بلغت 3386 نشاطًا، لتوعية 926 ألف مواطن.



وقال إنه يتم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تدريب 10 آلاف خطيب، للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، فى 120 ألف مسجد، وكذا يتم بالتعاون مع الأزهر الشريف، تدريب الوعاظ، وتنظيم حملات التوعية بالمعاهد الأزهرية، بينما يتم بالتعاون مع الكنيسة القبطية تدريب 1000 من القساوسة، لتنظيم ندوات التوعية بالكنائس.



وأضاف: يتم إنتاج مواد إعلانية (أغان لترشيد استهلاك المياه – إعلانات انفوجراف – أفلام تسجيلية – إعلانات تليفزيونية) عن ترشيد استهلاك المياه، ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي (يوتيوب – فيس بوك).

