"ميرة": "المواد النووية" ساهم في خطة التنمية المستدامة للمدن الجديدة

كشف الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، عن تفاصيل توقيع بروتوكول التعاون القائم منذ فترة بين الهيئة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في المدن الجديدة.



وأشار إلى أنه تم التعاون في 4 مدن جديدة، من خلال تقديم الدراسات الجيوهندسية التي يقوم بها قطاع الاستكشاف الجوفيزيقائي بهيئة المواد النووية، وأنه ما زال التعاون قائم في مشروعات جديدة أخري.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور» على هامش فعاليات المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصدفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدراسات التي تقدمت بها الهيئة عن المدن الجديدة تمثلت في الدراسات الجيوهندسية والجيوتقنية، والكشف عن مخرات السيول في المناطق المحيطة بالمدن وصلاحية التربة التي سيتم البناء فوقها، مضيفًا وبالفعل تم إعداد جميع الدراسات لكل من (مدينة هضبة أسيوط الجديد، قنا الجديدة، 15 مايو الجديدة، طيبة – الأقصر الجديدة).



وأكد أن التعاون بين هيئة المواد النووية وهيئة المجتمعات العمرانية يأتي في إطار الاستفادة المتبادلة بين قدرات كل منها في تحقيق المصلحة العامة للدولة والتنمية المستدامة في بناء المدن الجديدة، وأن أعداد الدراسات الخاصة بالتنمية المستدامة في المدن الجديدة أحد المهام التي تقوم بها «المواد النووية» من خلال قطاع الاستكشاف الجوفيزيقائي بخلاف مهام عدة أخرى.