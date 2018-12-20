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سياسي
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 10:16 ص

قوى عاملة البرلمان: نظام المعاشات الحالي عقيم وغير عادل

النائب جمال عقبي
النائب جمال عقبي
عائشة حسن
dostor.org/2442664

قال النائب جمال عقبي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن نظام المعاشات الحالي غير عادل على الإطلاق، فكثيرا من الموظفين يتقاضون أكثر من 2000 جنيه شهريا أثناء خدمتهم، وعند بلوغهم سن التقاعد يحصلون على معاش بقيمة 800 جنيه، فهذه النسبة غير عادلة ولا تحقق توازن اقتصادي أو اجتماعي، يوفر لهم حياه كريمة بعد ترك العمل.

وكشف عقبي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن اللجنة ستدرس تغيير نظام المعاشات بشكل كامل، نظرا لأن القانون الحالي عقيم وغير عادل.

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