"صنايعية في حب مصر".. مبادرة لتنظيف شوارع دسوق ومدافنها

قال ياسر غزال، صاحب مبادرة صنايعية في حب مصر، إنهم قرروا تجديد طرق ومدافن دسوق،

مشيرا في تصريحاته للدستور،إلى أنهم سيقوموا بعمليات رصف، وتقليم أشجار، وتمهيد طرق عامة في المدينة، داعيا الأهالى للمشاركة، ومؤكدا على ترحيب المحافظة بالمبادرة.



عرض "غزال" المبادرة على مجلس مدينة دسوق، ورحب بها وعرض علي أحمد عيسى نائب رئيس مركز المدينة توفير المساعدات، مشيرًا إلى أنه سيشارك معهم في المبادرة.



وتبرع ياسر غزال وبعض من رجال المباردة بالرمل وسيتكفل مجلس المدينة بباقي المعدات.