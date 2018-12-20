حظك اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيق، حظك اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
الحمل:
مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.
عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على إتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
الثور:
مهنيًا: بعض الأمور المستجدة تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء.
عاطفيًا: تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.
صحيًا: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من كل لحظة فراغ للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة.
الجوزاء:
مهنيًا: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق.
عاطفيًا: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.
صحيًا: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.
السرطان:
مهنيًا: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئًا، وتلتقي أصدقاء قدامى للمرة الأولى، وتربح أموالًا، وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.
عاطفيًا: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة أمامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.
صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.
الأسد:
مهنيًا: راقب جيّدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا في الآونة الأخيرة.
عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.
صحيًا: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، انتبه لصحتك.
العذراء
مهنيًا: يتاح أمامك اليوم إجراء بعض المفاوضات الناجحة والاتصالات الغنية بغية تحقيق شراكة تراها مفيدة لمسارك المهني.
عاطفيًا: تشعر برغبة في التقرّب من الحبيب وتعزيز علاقتك به بعدما تيقّنت من حبه لك.
صحيًا: حاول التخفيف من حالات التوتر التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.
الميزان
مهنيًا: حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجددًا نحو غدِ أكثر إشراقًا وانسجامًا مع الآخرين.
عاطفيًا: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقًا للأولويات المحددة.
صحيًا: تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.
العقرب
مهنيًا: تلجأ إلى بعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور، قد تتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات.
عاطفيًا: لا تعامل الشريك بفظاظة، فللصبر حدود، وقد بدأ ينفر منك شيئًا فشيئًا، وربما ينتهي الأمر بالفراق، خذ حذرك.
صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.
القوس
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من بعض الإشكالات الصغيرة على الصعيد المهني، لكن عليك عدم القلق.
عاطفيًا: لا تقرّر الارتباط سواء أكان خطبة أو تعهدًا هذا اليوم، وكُن منتبهًا إلى أدقّ التفاصيل الشخصية.
صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه إلى صحتك.
الجدي
مهنيًا: يطرأ ما قد يثير مشاكل مع أحد المصارف أو سوء تفاهم ماديًا مع شريك ما شخصي أو مهني.
عاطفيًا: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتضح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضًا، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.
صحيًا: لا بأس من النهوض باكرًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.
الدلو
مهنيًا: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العمل.
عاطفيًا: لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.
صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظرًا إلى تعلقك به.
الحوت
مهنيًا: يجعل هذا اليوم التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحًا.
عاطفيًا: عليك أن تمضي وقتًا أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيرًا ويريحه.
صحيًا: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات.