حظك اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيق، حظك اليوم الخميس، الموافق 20 ديسمبر 2018، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل:

مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.

عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الأمور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على إتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.





الثور:

مهنيًا: بعض الأمور المستجدة تدفعك إلى إعادة حساباتك، وهذا طبيعي بين الزملاء.

عاطفيًا: تضطرّ إلى الدفاع عن نفسك أو تمرّ بعلاقة شخصية مهدّدة وتواجه بعض النزاعات.

صحيًا: بادر إلى ممارسة المشي واستفد من كل لحظة فراغ للقيام بالتمارين الرياضية المفيدة.





الجوزاء:

مهنيًا: يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق.

عاطفيًا: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.

صحيًا: أحذرك من الإفراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.





السرطان:

مهنيًا: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئًا، وتلتقي أصدقاء قدامى للمرة الأولى، وتربح أموالًا، وتنفتح أمامك آفاق، لذلك تشعر بالأمان.

عاطفيًا: لا تكن كثير العتاب وإلا ابتعد الحبيب عنك، الظروف متاحة أمامك لتخطي الكثير من الحواجز التي أعاقت ملاقاته أو مصالحته.

صحيًا: يوم مهمّ للمشاركة في مختلف الأنشطة وعدم رفض تلبية الدعوات بغضّ النظر عن مضمونها.





الأسد:

مهنيًا: راقب جيّدًا ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلًا في الآونة الأخيرة.

عاطفيًا: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.

صحيًا: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعبًا جسديًا ونفسيًا، انتبه لصحتك.



العذراء

مهنيًا: يتاح أمامك اليوم إجراء بعض المفاوضات الناجحة والاتصالات الغنية بغية تحقيق شراكة تراها مفيدة لمسارك المهني.

عاطفيًا: تشعر برغبة في التقرّب من الحبيب وتعزيز علاقتك به بعدما تيقّنت من حبه لك.

صحيًا: حاول التخفيف من حالات التوتر التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.





الميزان

مهنيًا: حاول أن تبحث عن الهدوء والراحة، لتنطلق مجددًا نحو غدِ أكثر إشراقًا وانسجامًا مع الآخرين.

عاطفيًا: أفكار جيدة للمستقبل، والشريك يساعدك إلى حد كبير لتحديد الخطوات وفقًا للأولويات المحددة.

صحيًا: تلام على إفراطك في تناول المأكولات المضرة، وأنت وحدك ستتحمل النتائج.





العقرب

مهنيًا: تلجأ إلى بعض الزملاء وتحاول توضيح بعض الأمور، قد تتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات.

عاطفيًا: لا تعامل الشريك بفظاظة، فللصبر حدود، وقد بدأ ينفر منك شيئًا فشيئًا، وربما ينتهي الأمر بالفراق، خذ حذرك.

صحيًا: من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب.





القوس

مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من بعض الإشكالات الصغيرة على الصعيد المهني، لكن عليك عدم القلق.

عاطفيًا: لا تقرّر الارتباط سواء أكان خطبة أو تعهدًا هذا اليوم، وكُن منتبهًا إلى أدقّ التفاصيل الشخصية.

صحيًا: المطلوب منك أمر واحد: الإقلاع عن التدخين نهائيًا والانتباه إلى صحتك.





الجدي

مهنيًا: يطرأ ما قد يثير مشاكل مع أحد المصارف أو سوء تفاهم ماديًا مع شريك ما شخصي أو مهني.

عاطفيًا: تستجد قضية لها علاقة بالشريك وتتضح الرؤية بالنسبة إلى موضوع كان غامضًا، وتلاحق فكرة أو قضية سرية.

صحيًا: لا بأس من النهوض باكرًا والتوجه إلى البرية والتنزه في أرجائها قبل الذهاب إلى العمل.





الدلو

مهنيًا: احذر غيرة بعض الزملاء منك، فقد يضعونك في مشاكل أو يحاولون تشويه صورتك أمام أرباب العمل.

عاطفيًا: لا تثر غيرة الحبيب فأنت لا تعرف ما ينتظرك، فتجنب حصول الأسوأ وعامله باللين والحنان.

صحيًا: قد يصاب أحد الأشخاص الأعزّاء على قلبك بمرض سرعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظرًا إلى تعلقك به.





الحوت

مهنيًا: يجعل هذا اليوم التوظيفات والاستثمارات ناجحة ومثمرة، ويكون التعامل مع الأمور الفنية أو مع البورصة ناجحًا.

عاطفيًا: عليك أن تمضي وقتًا أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيرًا ويريحه.

صحيًا: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات.