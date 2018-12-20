لندن تشدد على ضرورة استمرار التحالف في مكافحة "داعش"

أشادت وزارة الخارجية البريطانية، بـ"النجاحات الكبيرة" التي حققها التحالف الدولي، بقيادة واشنطن في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشددة على ضرورة استمرار مكافحته.



وأضافت الخارجية البريطانية تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الانتصار على الإرهابيين في سوريا أن التحالف الدولي وحلفاءه، تمكنوا منذ بداية العملية العسكرية في سوريا والعراق، من استعادة معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش، وفي الأيام الأخيرة تحققت إنجازات هامة في شرقي الفرات.



وأضافت: "لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله ويجب ألا يغيب عن بالنا الخطر الذي يشكله تنظيم داعش، وحتى بعد تحرير الأراضي منه"، متابعا: "ملتزمون بالتحالف الدولي ونواصل حملة تحرير الأراضي من داعش، وضمان الهزيمة التامة لهذا التنظيم، وسنواصل العمل مع شركائنا الإقليميين في سوريا وخارجها".

