"عبد الوهاب": 10 وجهات جديدة لـ"النيل" بالشراكة مع "مصر للطيران"

قال يسري عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة شركة النيل للطيران، إن الشركة وقعت برتوكول شراكة إستراتيجية مع مصر للطيران، معتبرا تلك الشراكة مهمة لتغطيتها وجهات جديدة وأكبر الأسواق عالميا، موضحا أن هذا الاتفاق يعتبر مؤشرا يدفع الشركة نحو الاتجاه لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي الفترة المقبلة.



وأشار في تصريحات خاصة للدستور، إلى أن النيل للطيران استطاعت خلال خمس سنوات، أن تتوسع في أعمالها حتى وصلت إلى ما يقرب من ٢٠ وجهة محليه وعالمية ابتداء من الشرق الأوسط وأفريقيا ودول الخليج العربي وأوروبا، مؤكدا أن تبعا لهذه الاتفاقية ستمتد نقاط الشركة إلى ١٠ وجهات جديدة بأفريقيا والجزيرة العربية وأوروبا وكندا.





وأشار على هامش توقيع الاتفاقية مساء أمس، إلى إن موسم الشتاء الحالي كان أول موسم سياحي لانضمام الشركة للطيران العارض من خلال توفير رحلات مباشرة وشارتر من القاهرة إلى أسبانيا ومنها إلى الأقصر، وذلك بهدف دعم وتنشيط الحركة السياحة، وفتح أسواق جديدة مما يجعلنا نساهم في دعم الاقتصاد المصري.