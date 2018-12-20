مقاطعة صينية تحقق في فيديو سكب الحليب في المجاري

بدأ مسؤولون حكوميون في مقاطعة فقيرة بإقليم "هونان" بجنوب وسط الصين تحقيقا في شريط فيديو انتشر سريعا يظهر بعض الطلبة وهم يسكبون الحليب في المجاري.



وذكرت صحيفة تشاينا ديلي، على الانترنت أن اللقطات تظهر عدة أطفال في مدرسة ابتدائية في مقاطعة "لونجهوي" بالإقليم، وهم يجلسون القرفصاء بجانب مزراب مملوء بالحليب المتبقي، والتي وفقا للمدرسة كانت لا يزال صالحا للشرب.



وأشارت الصحيفة إلى أن لونجهوي، وهي مقاطعة فقيرة تزود التلاميذ بوجبات مدرسية مجانية، فيما قال ناظر المدرسة إلى أنه يجري التخلص من بقايا الحليب خشية أن يأخذه الأطفال للمنزل ويستخدمونه بعد انتهاء تاريخ الصلاحية مما يسبب لهم الأمراض.