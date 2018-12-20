إحصاء: زيادة التبرع بالأعضاء بين الشباب الصيني

أفادت الإحصاءات الصادرة عن جمعية الصليب الأحمر الصينية بأن عمليات التبرع بأعضاء الجسم بين الشباب في الصين في ازدياد، الذين سجلوا تبرعهم طواعية في السنوات الأخيرة.



وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المتطوعين المسجلين لتبرعات الجسم والأعضاء بلغ 2610 أشخاص في مقاطعة "قانسو" شمال غرب الصين وحدها حتى 20 نوفمبر الماضي مقارنة بعدد 80 حالة في عام 2014.



كما أبلغت جمعية الصليب الأحمر في بكين عن تقدم 21 ألفا و100 حالة حتى عام 2017 للتبرع بأجسادهم بعد الموت منذ بدء المدينة تسجيل التبرع بالجسم في عام 1999 وقد تم استخدام البعض منها لأغراض البحث الطبي والتعليم.



وكان برنامج التبرع بالجسم في الصين قد بدأ في مطلع الثمانينات من القرن الماضي.