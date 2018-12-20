جامعة نورث كارولينا ترفض بناء متحف لإيواء تمثال الكونفدرالية

مع استمرار الجدل في الولايات المتحدة حول ما يجب فعله مع الآثار الكونفيدرالية، صوت مجلس محافظي جامعة "نورث كارولينا"الأمريكية ضد اقتراح بناء متحف بقيمة 5.3 مليون دولار فى حرم جامعة نورث كارولينا" فى مدينة "تشابل هيل"، والذى سيضم تمثالا برونزيا لجندى الكونفدرالية



وكان قد تم إتلاف التمثال، المعروف باسم "سايلنت سام"، من قبل المتظاهرين في أغسطس الماضي، ولايزال يتعين عليه العودة إلى الحرم الجامعى، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ومعارضة المجتمع.



وقد رفض مجلس إدارة جامعة نورث كارولينا" خطة إنشاء مركز جديد للتاريخ والتعليم مقدم من قبل مجلس أمناء الجامعة فى الرابع عشر من ديسمبر الجاري.



وأشار "هارى سميث"رئيس الجامعة إلى مخاوف تتعلق بالسلامة العامة والاعتراضات على استخدام أموال الدولة فى "الحفاظ على التمثال"، وقال "إنه يفضل نقل التمثال إلى موقع آمن خارج الحرم الجامعة، مثل متحف نورث كارولينا للفنون.



فيما وصفت المستشارة " كارول فولت" فى مؤتمر صحفى بعد التصويت على هذا الاقتراح بأنه أفضل طريقة لضمان سلامة الحرم الجامعى.



يأتى ذلك فى الوقت الذى يحذر فيه قانون الولاية إزالة القطع الأثرية التاريخية من مقاطعتها، وهو القانون الذى يعطى الأولوية لسلامة الآثار.

