الخضراوات الورقية تقلل من تراكم الدهون على الكبد

أفادت دراسة جديدة بأن استهلاك كميات كبيرة من الخضراوات الورقية الخضراء يمكن أن تساعد في تقليل تراكم الدهون على الكبد.



وكشفت الدراسة التي أجراها "معهد كارولينسكا" في السويد عن أن تناول كمياه وفيرة من النيترات غير العضوية، والتي تتواجد بشكل طبيعي في العديد من الخضراوات خاصة الورقية، تعمل على تقليل تراكم الدهون في الكبد.



. وقال الدكتور"ماتياس كارشتروم"، الأستاذ فى "معهد كارولينسكا":" عندما أدرجنا عنصر النيترات فى الأنظمة الغذائية للفئران التي تم تغذيتها بنظام غذائي عالى الدهون والسكريات، لاحظنا تراكم نسب أقل من الدهون على الكبد.. وتم تأكيد نتائجنا بإستخدام أثنين من دراسات ثقافية الخلايا المختلفة فى خلايا الكبد البشرية.



وأوضح "كارشتروم"، أنه بغض النظر عن انخفاض خطر التنكسي الدهني في الكبد، لاحظنا أيضا انخفاضا في ضغط الدم وتحسين في توازن الإنسولين والجلوكوز بين الفئران المصابة بمرض السكر.. وتابع:" نعتقد أن هذة الأمراض مرتبطة بآليات مشابهة، حيث يسبب الإجهاد التأكسدي فى إشارات مؤكدة لأكسد النيتريك، مما يؤثر تأثيرا ضارا على وظائف القلب.