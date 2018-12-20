أطباء العيون يحذرون من النوم بالعدسات اللاصقة

أفادت أحدث الدراسات بأن حوالي 45 مليون شخص في الولايات المتحدة يرتدون العدسات اللاصقة ولا يتذكرون خلعها قبل الخلود إلى النوم وهو ما يجعلهم الأكثر عرضة لإصابات القرنية، ما يعرضهم إلى خطر الإصابة بما يعرف بـ "التهاب القرنية الميكروبية " فى حال إهمالها دون علاج، والتى يمكن أن تسبب ضررا دائما في القرنية تصل إلى فقدان البصر.



وأفاد مركز "الوقاية ومكافحة الأمراض" (CDC) بأن ما يقدر بنحو مليون مريض يلجأون لأقسام الطوارائ فى المستشفيات سنويا بسبب التهابات القرنية.



ووفقا "لمجلس الإبصار " الأمريكى، يحتاج 75% من البالغين الأمريكيين إلى تصحيح الرؤية، فيما يرتدى حوالى64% نظارات طبية، و11 % يرتدون عدسات لاصقة، سواء منفردة أو مع نظارات طبية.



فقد قامت الكلية الأمريكية لأطباء الطوارئ بمراجعة تقرير أسبوعى عن الحالات المرضية والوفيات المسجلة من قبل "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض"الأمريكي، حول عدوى القرنية المرتبطة بالنوم بالعدسات اللاصقة.



وقال الدكتور"جون فيلينج"، أستاذ مساعد فى قسم طب الطوارئ بكلية الطب جامعة "نيو مكسيكيو":"يعد النوم بالعدسات اللاصقة أمرا محفوف بالعديد من المخاطر الصحية، ويمكن أن يؤدى إلى الإصابة بالعدوى أو بعض حالات الضرر الدائم".. فإن أخذ قيلولة حتى بالعدسات اللاصقة يحدث الكثير من المشكلات الصحية الخطيرة ".

