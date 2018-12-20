متحف بريطاني يقيم معرضا لإبداعات الإيطالية "أرتيميسا جنتلسكي"

يعتزم المتحف الوطني للفنون في بريطانيا إقامة معرض ضخم لإبداعات الرسامة الإيطالية "أرتيميسا جنتلسكى"، والتي تنتمي إلى المرحلة المبكرة في عصر الباروك، خلال الفترة من إبريل إلى يوليو 2020.



وتأتى إقامة هذا المعرض بعد شراء المتحف لصورة الذاتية للرسامة الإيطالية فى سانت كاترين بالإسكندرية خلال الفترة من 1615 – 1617.



وقالت" ليتيزيا تريفيز"، منسق المعرض الوطني، سيركز المعرض على اللوحات التى تتمتع بسمات مقبولة عالميا، باستثناء الرسوم التي يستجوبها بعض المتخصصين، حيث يكشف المعرض الضوء على شخصية المبدعة الإيطالية الحقيقية.



وفى العقود الأخيرة، كان هناك اهتماما متزايدا بالمبدعة وأعمالها، بسبب قصتها الشخصية المذهلة ودورها فى تطوير الأشكال الإبداعية على مدى مشوارها الفني المتميز.



وتشير " ليتيزيا تريفيز"، منسق المعرض الوطنى، إلى أن قصة حياة المبدعة الإيطالية متداخلة مع فنها.. فقد ولدت فى روما عام 1593، وقد دربها والدها "أورازو جنتيلش"أحد أتباع المبدع الإيطالي "كارافاجيو"..فى عام 1639، أنضمت "أرتيميسا" إلى والدها فى لندن حيث كان يعمل فى محكمة "تشارلز"الأول، لتبدأ مرحلة إبداعية جديدة في مشوارها الفني المتميز.