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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 08:00 ص

ترامب في رسالة فيديو: حان الوقت لعودة شبابنا من سوريا إلى الوطن

ترامب
ترامب
ا ش ا
dostor.org/2442575

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الوقت قد حان لإعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم بعد سنوات على قتالهم ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وقال ترامب ـ في رسالة بالفيديو بثها على حسابه في تويتر أوردتها قناة "الحرة" الفضائية اليوم الخميس، إنه: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء إلى الوطن، لقد انتصرنا... لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن".

وأشاد ترامب بالجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في سوريا، قائلا" إنهم أبطال أمريكيون عظماء، أبطال العالم العظماء، لأنهم قاتلوا من أجلنا، ولكنهم قتلوا داعش الذي تسبب في الأذى للعالم".

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأربعاء بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نجحت في دحر داعش في ذلك البلد.

وصرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" بأن 2130 عنصرا من القوات الخاصة الأمريكية ستغادر سوريا في الأيام المقبلة وستنتشر في أربيل العراقية.

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