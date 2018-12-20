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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 07:42 ص

"التضامن" تبدأ اليوم فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2019

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
dostor.org/2442573

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، فتح باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2019، وحتى يوم 20 يناير المقبل.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الفئات المكرمة بالاحتفال السنوى المركزى لعام 2019 تشمل الأم المثالية على مستوى الجمهورية والأم البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى المجالات الرياضية والفنية والعلمية، لافتة إلى أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، لافته إلى أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التى لديها ابن معاق، هى ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.

ومن المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام هو تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى للأبناء، والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التى ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة، لافتة إلى أن اختيار الأم البديلة هى كونها أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة لافته الى ان من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الأم الذى وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمى.

وستقوم مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية بدراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديريات مع مراعاة الشفافية، على أن تقدم المرشحة إقرار بأنها لا تمت بصلة لأى من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى.

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