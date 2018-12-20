نرمين الفقى: الجزء الثانى من "أبو العروسة" مليئ بالمفاجآت

تشارك الفنانة نرمين الفقي، في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، والمقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.



وأكدت نرمين في تصريح لـ"الدستور" أن الجزء الثاني مليئ بالمفاجآت والأحداث الشيقة التي ستنال إعجاب الجمهور، كما قالت أنها ضد تقليل أعداد الأعمال الدرامية، مشيرة إلى أن هنالك العديد من العمال ينتظرون تلك الأعمال، فهي مصدر رزق لهم.



كما عبّرت عن سعادتها البالغة في تكريمها من مهرجان النايل دراما والذي تمت إقامته مساء أمس الأربعاء بإحدى الفنادق الكبرى، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن.



يذكر أن "أبو العروسة" بطولة كل من سوسن بدر، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وولاء الشريف، ومدحت صالح، ورانيا فريد شوقي، ومحمد عادل، وتأليف هاني كمال، ومن إخراج كمال منصور.