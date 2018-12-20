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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:25 ص

ضبط 1322 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

ضبط 1322 مخالفة مرورية
الغربية - حسام فوزي جبر وعبد المنعم محمد
dostor.org/2442568

نظمت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد، أمس الأربعاء، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، نتج عنها تحرير وضبط 1322 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 74 ألفا و100 جنيه غرامات فورية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير وضبط 1322 مخالفة متنوعة، شملت: "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".

وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص، وتحصيل 74 ألفا و100 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.

ضبط 1322 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية
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