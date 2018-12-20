السجن 40 عامًا لـ"البهنساوى" للتخطيط لهجمات إرهابية فى نيويورك

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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 04:27 ص
وكالات
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رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية
التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بوفد من المديرية المالية بأسوان، وذلك في إطار تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية الكاملة فى الجامعة. حضر اللقاء كلًا من جمال عبدالله مدير ...
وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)
عزفت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، مع فريق "كايرو ستبس"، أثناء حضورها الحفل الفني الذي تقدمه "كايرو ستيبس" للموسيقى المعاصرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ودار الأوبرا المصرية بمركز الفنون ...
افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)
افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، مركز الغسيل الكلوي بقرية المرابعين بكفور الغاب، بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدني. وتفقدت المحافظة، مبنى المركز والذى تم تجهيزه بعدد 10 ...