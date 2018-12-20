بالصور.. تكريم نجوم الفن فى مهرجان «النايل دراما»

أقيم مساء أمس الأربعاء، حفل توزيع جوائز النايل دراما، بإحدى الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن وتكريمهم عن أعمالهم وأدوارهم في دراما رمضان ٢٠١٨.



وأحيا الحفل النجم حمادة هلال، وغنى باقة من ألمع أغانيه التي تفاعل معها الحضور، واختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "عملوها الرجالة".



حضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم النجم محمد رمضان والفنانة سوسن بدر وإلهام شاهين ونرمين الفقي وصبري فواز وهاني رمزي وحسن الرداد وعمرو يوسف وياسمين علي ونجلاء بدر وعمرو عبدالجليل.