محمد رمضان: سعيد بوجودى كل عام فى حفل النيل دراما

عبّر الفنان محمد رمضان، عن سعادته في التكريم من قبّل التلفزيون المصري في مهرجان النيل للدراما والذي تمت إقامته مساء أمس الأربعاء في إحدى الفنادق الكبرى.



وقال "رمضان" في تصريح لـ"الدستور": "سعيد جدًا بتكريمي من تلفزيون بلدي، وسعيد بوجودي كل عام في حفل النيل دراما، كما عبر عن تحمسه لمسلسله الجديد "زلزال"، وأكد أنه يحضر لعمل غنائي جديد.



أما عن نجاح مسلسل "نسر الصعيد" والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي قال: "فخور بالنجاح الذي حققه المسلسل، والعمل وصل إلى الناس بشكل أكبر مما توقعنا".