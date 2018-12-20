حسن الرداد يكشف حقيقة غيابه عن رمضان القادم

عبّر الفنان حسن الرداد عن سعادته بردود أفعال الجمهور على مسلسل "عزمي وأشجان" والذي قدمه مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في رمضان الماضي.



ونفى الرداد، في تصريح لـ"الدستور" غيابه عن رمضان القادم، حيث أكد أنه يجهز لمسلسل جديد خلال الفترة القادمة، وأنه يخوض أيضًا تجربة سينمائية جديدة.



كما أشار إلى أنه من الممكن أن يقوم بتكرار تجربة "عزمى وأشجان" خاصة وأنها لاقت نجاح كبير وإعجاب من الجمهور، كما أشار إلى أنه دائمًا ما يحاول تقديم أدوار مختلفة حيث كان يقدم أدوار تراجيدي في بداية مشواره.