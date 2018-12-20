القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
12:00 ص

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار
11:18 م

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة
08:03 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)
07:41 م

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport
07:01 م

بث مباشر الزمالك والقطن اليوم | كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن اليوم
06:50 م

مشاهدة مباراة العين والترجي لايف | بث مباشر مباراة العين والترجي | كورة ستار | كورة اون لاين | yalla shoot
06:48 م

مشاهدة مباراة الترجي والعين بث مباشر اليوم | الترجي ضد العين يلا شوت مباشر
06:47 م

مشاهدة مباراة العين والترجي | العين ضد الترجي بث مباشر
الكابتن
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:14 ص

مورينيو: قضى الأمر وسأطوى صفحة "الشياطين الحمر"

مورينيو: قضى الأمر
وكالات
dostor.org/2442556

قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء من تدريب مانشستر يونايتد مؤكدا أنه لن يتحدث عن ظروف رحيله عن الفريق بسبب ما يكنه من "احترام عميق" لكل زملائه السابقين.

وأقال يونايتد مدربه البرتغالي بعد أسوأ بداية للفريق في 28 عاما وحل مكانه أولي جونار سولشار مهاجم يونايتد السابق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس الرياضية "مانشستر يونايتد يملك مستقبلا بدوني وأنا أيضا أملك مستقبلا بدون يونايتد. لماذا يجب أن أعبر عن مشاعري بشكل أكبر الآن؟ حتى أمام من يؤيدونني فقد قضي الأمر.

وأضاف "هذه هي الطريقة التي أتعامل بها دوما. "انتقدت كثيرا المدربين الذين يتركون أنديتهم ويتحدثون عما حدث ويوجهون الاتهامات.

"لست من هذا النوع. أريد أن أنهي مشواري تماما مثلما حدث بالأمس وأحب أن أقول إن الموضوع انتهى. أتمنى أن تحترم وسائل الإعلام طريقتي هذه".

وأضاف "حتى أعود مجددا لكرة القدم، فإنني أريد التمتع بالحق أن أمارس حياتي بطريقة طبيعية. هذا ما أريد فعله. طويت صفحة يونايتد".

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 16 ساعة

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية

منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي

منذ 4 أيام

ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر HD يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد كورة ستار

منذ 4 أيام

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد وتردد القنوات الناقلة

منذ 4 أيام

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو (بث مباشر)

منذ 4 أيام

(5-0) مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر ONsport

الآن

الذهب يهبط بعد رفع أسعار الفائدة الأمريكية

القبض على المتهمين بطعن "سودانى" فى أكتوبر

إعلان الطوارئ وحظر التجوال فى مدينة سودانية بعد احتجاجات

مصدر بالتنظيم والإدارة: الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة خلال 2019

ads
الأكثر قراءة

المحمدى يقترب من الزمالك.. وعبدالله السعيد فى الطريق

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

إعلان الطوارئ وحظر التجوال فى مدينة سودانية بعد احتجاجات

حركة تنقلات واسعة بين ضباط القاهرة

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

وزيرة الثقافة تعزف في حفل "كايرو ستيبس" بالمنيا (فيديو)

افتتاح مركز للغسيل الكلوي بدمياط (صور)

طائفة "الشقيانين"

نجم الساعة

بث حي لايف مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا مشاهدة مباراة الترجي التونسي وجوادالاخارا يلا شوت كورة ستار

الأكثر قراءة

المحمدى يقترب من الزمالك.. وعبدالله السعيد فى الطريق

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

إعلان الطوارئ وحظر التجوال فى مدينة سودانية بعد احتجاجات

حركة تنقلات واسعة بين ضباط القاهرة

كشكول

مناقشة 17 محاضرة في المؤتمر الدولي السادس لمعهد الكبد القومي بالمنوفية

وزيرة الثقافة تشارك بحفل « كايرو ستيبس» علي مسرح جامعة المنيا

التجارة تفوز بالمركز الأول فى المهرجان المسرحى الرابع بجامعة المنوفية

رئيس جامعة أسيوط يناقش سبل التعاون مع "الملك سعود" فى مجال الأورام

ننشر جداول امتحانات النقل للتعليم الصناعي بالجيزة

الأمصار

الكنيست يصادق على قانون طرد عائلات "منفذي العمليات"

"فيسبوك" يعترف بإتاحة بيانات مستخدمين لشركات كبرى ويبرر موقفه

"السترات الزرقاء".. حراك للشرطة الفرنسية احتجاجا على ظروف العمل

تونس.. الكشف عن تنظيم إرهابي كان يخطط لهجمات في سيدي بوزيد‎

الجزائر.. معاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية

مرايا الابداع

أرملة الحاج رامى

مفصل الفخذ

منوعات

محمد حمودة: ساويرس طمع فى "الصوت والضوء"

محمد صلاح يثير الجدل بـ "بلوفر الأحجار الكريمة"

معرض للأطعمة "المثيرة للاشمئزاز": نبيذ للفأر الصيني

مباريات
الصحة

برامج التغذية المدرسية تساعد فى تقليل البدانة بين الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎