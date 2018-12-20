القاهرة : الخميس 20 ديسمبر 2018
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فن
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:14 ص

شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة

شاهد.. نرمين الفقي
dostor.org/2442555

نشرت الممثلة نيرمين الفقي مجموعة من الصور على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الشهير «انستجرام» خلال حضورها حفل قناة «نايل دراما»، لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام 2018، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء.

وظهرت «الفقي» في الصور بشكل أكثر رشاقة ونحافة، وكان من الملفت خصر نيرمين الفقي النحيف الذي ظهرت به في الحفل.

وتنظم قناة «نايل دراما» حفلًا سنويًا في نهاية كل عام تكرم خلاله نجوم ونجمات الفن عن أعمالهم المتميزة، ويحظى الحفل بمشاركة واسعة للفنانين، واهتمام ومتابعة كبيرة أيضًا من قبل الجمهور.

شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة
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