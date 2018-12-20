شاهد.. نرمين الفقي بخسارة وزن واضحة فى آخر إطلالة

نشرت الممثلة نيرمين الفقي مجموعة من الصور على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الشهير «انستجرام» خلال حضورها حفل قناة «نايل دراما»، لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية لعام 2018، والذي أقيم مساء أمس الأربعاء.



وظهرت «الفقي» في الصور بشكل أكثر رشاقة ونحافة، وكان من الملفت خصر نيرمين الفقي النحيف الذي ظهرت به في الحفل.



وتنظم قناة «نايل دراما» حفلًا سنويًا في نهاية كل عام تكرم خلاله نجوم ونجمات الفن عن أعمالهم المتميزة، ويحظى الحفل بمشاركة واسعة للفنانين، واهتمام ومتابعة كبيرة أيضًا من قبل الجمهور.