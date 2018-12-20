هنا الزاهد: مسلسلى القادم مع أحمد فهمى كوميدى

تستعد الفنانة هنا الزاهد لتصوير مسلسل جديد مع خطيبها الفنان أحمد فهمي، وهو أول عمل فني يجمعهما سويًا بعد خطبتهما.



وقالت "هنا" في تصريح لـ"الدستور" إن المسلسل يمتاز بالطابع الكوميدي، كما عبّرت عن سعادتها وتخوفها في أنِ واحد من المشاركة في هذا العمل، معبّرة: "عمري ما مثلت مع أحمد وهكون شايفاه بنظرة تانية وخايفة أضحك"، كما أشارت إلى أنهم لم يستقروا على الاسم النهائي للمسلسل بعد.



أما عن كواليس فيلمها الجديد "قصة حب" والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة قالت: "كنت سعيدة بالعمل مع المخرج عثمان أبو لبن، وأحمد حاتم شخصية مريحة في التصوير وأتمنى تكرار التجربة معهما.

