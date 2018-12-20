بومبيو: أوروبا أحبطت 3 مؤامرات إيرانية العام الجارى

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الدول الأوروبية أحبطت 3 مؤامرات إيرانية خلال العام الجاري.



وأضاف بومبيو أن على العالم أن يتحد لفرض عقوبات على النظام الإيراني لحين تغيير سلوكه المدمر على الأصعدة الدولية والإقليمية.



وأثنى وزير الخارجية الأمريكي على قرار رئيس وزراء ألبانيا بطرد إيرانيين خططا لهجمات إرهابية.



كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أعرب عن دعم الولايات المتحدة لقرار رئيس الوزراء الألباني إدي راما، بطرد السفير الإيراني من بلاده.



واعتبر بولتون أن ما قام به رئيس الحكومة الألبانية يؤكد تصدي بلاده لسلوك إيران التخريبي في أوروبا والعالم.



يشار إلى أن ألبانيا أعلنت، الأربعاء، طرد ديبلوماسيين إيرانيين لانتهاكهما الأصول الدبلوماسية وممارسة نشاطات غير شرعية تهدد الأمن القومي للبلاد.