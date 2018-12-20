المغرب.. قاتل السائحتين الغربيتين ينتمى لجماعة متطرفة‎

قال الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، مساء الأربعاء، إنه في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل سائحتين أجنبيتين بضواحي مدينة مراكش، تم إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم، والذي ينتمي لجماعة متطرفة.



وذكر بيان للوكيل العام للملك أنه تم أيضًا التعرف إلى هوية باقي المشتبه فيهم، والذين يجري البحث عنهم من أجل توقيفهم.



وأضاف البيان ذاته، أن البحث جار من أجل التأكد من صحة شريط الفيديو الذي يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، باعتباره يمثل جريمة قتل إحدى السائحتين.

