واشنطن تدعم قرار ألبانيا طرد دبلوماسيين إيرانيين

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون عن دعم الولايات المتحدة لقرار رئيس الوزراء الالباني إدي راما طرد السفير الإيراني من بلاده، معتبرا أن ما قام به يؤكد تصديه والشعب الألباني لسلوك إيران المتهور في أوروبا والعالم.



يذكر أن ألبانيا أعلنت طرد دبلوماسيين إيرانيين لانتهاكهما الأصول الدبلوماسية وممارسة نشاطات غير شرعية تهدد الأمن القومي للبلاد.



وذكرت وسائل إعلام ألبانية أن الموضوع يتعلق بسعي إيران إلى تنفيذ عمل إرهابي خلال المباراة التي أقيمت في تيرانا بين المنتخبين الألباني والإسرائيلي منذ عامين أثناء تصفيات كأس العالم لكرة القدم.



وقد شنت السلطات في وقتها حملة اعتقالات طالت عشرين شخصا في ألبانيا وكوسوفو.