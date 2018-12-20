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الخميس 20/ديسمبر/2018 - 02:32 ص

تكريم 25 سيدة من خاتمات القرآن الكريم بأسوان (صور)

تكريم 25 سيدة من
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2442519

وسط أجواء إيمانية ممتزجة بمشاعر البهجة والسرور، شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام نائبًا عن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فعاليات الحفل السنوى لتكريم 25 سيدة من خاتمات القرآن الكريم، وذلك بحضور الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ولفيف من القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والشعبية، فضلًا عن جمع كبير من أسر المكرمات.

من ناحيته، أكد اللواء حازم عزت فى كلمة محافظ أسوان، أن تكريم حفظة القرآن الكريم يؤكد بأن مصر مهد السماحة والاعتدال بين الأديان ستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة بفضل تضافر ووحدة أبنائها من المسلمين والأقباط، وليشكل ذلك وطنًا واحدًا ودمًا واحدًا ونسيجًا متكاملًا، موضحًا أن ذلك يتطلب معه تكثيف الجهود وتحقيق التكاتف لسرعة تنفيذ ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من تجديد الخطاب الدينى من أجل تربية النشء على الفكر الصحيح وسمو الأخلاق، وذلك فى إطار المنهج القرآنى السمح سواء فى ما يتضمنه من الالتزام فى العبادات وأيضًا المعاملات الإنسانية.

كما أشار السكرتير العام إلى أن هذا التكريم لهذه الفئة المتميزة داخل المجتمع الأسوانى تساهم بشكل مباشر فى خلق مستقبل مشرق عامر بالآمال والطموحات يفتح معه الباب أمام خلق أجيال قادرة على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقيات الرفيعة، متمنيًا أن تكون هذه الخاتمات نموذجًا يحتذى به وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ كتاب الله عز وجل والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم مما يؤسس نفوسهم وعقولهم على صحيح الدين وسماحته.

ومن جانبه قدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير للواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان على رعايته الكريمة لتنظيم هذا الحفل الطيب، مشيدًا بدعم المحافظة وتشجيعها لكافة الجهود المبذولة التى تساهم فى تنمية المجتمع الأسوانى بمختلف المجالات وعلى رأسها مجال تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، لافتًا إلى الفضل الكبير والثواب الجزيل لمتعلم وحافظ القرآن الكريم ومنزلته العالية فى الدار الأخرة.

وأوضح الشيخ شعيب، أنه بإشراف مديرية الأوقاف يتم تنظيم حوالى ٥٠٠ حلقة لتحفيظ القرآن الكريم للفتيات والسيدات بمختلف المراكز والمدن بالتعاون مع ٤٤ جمعية أهلية وبمشاركة ٤١٦ محفظة للقرآن، مشيرًا إلى أن هذه الحلقات تقدم دروسًا لتعليم أحكام التلاوة والتجويد، بالاضافة إلى التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الاسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والانسانية والتى تمتد لمدة السنة والنصف ثم تبدأ السيدات بعدها فى حفظ أجزاء القرآن كلها يليها معسكر مكثف لمراجعة القرآن كاملًا.

الجدير بالذكر بأن فعاليات الحفل تضمنت تلاوة لبعض آيات الذكر الحكيم من إحدى الحافظات للقرآن الكريم من سيدة ألمانية الجنسية، بجانب تقديم بعض الفقرات الفنية والأناشيد والقصائد الشعرية فى حب رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم، وقد اختتمت الفعاليات بقيام السكرتير العام بتبادل الدروع وتوزيع وشهادات التقدير على الخاتمات.

تكريم 25 سيدة من خاتمات القرآن الكريم بأسوان (صور)
تكريم 25 سيدة من خاتمات القرآن الكريم بأسوان (صور)
تكريم 25 سيدة من خاتمات القرآن الكريم بأسوان (صور)
تكريم 25 سيدة من خاتمات القرآن الكريم بأسوان (صور)
تكريم 25 سيدة من خاتمات القرآن الكريم بأسوان (صور)
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