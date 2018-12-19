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اقتصاد
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:53 م

انطلاق الدورة العاشرة من "معرض تكنو برنت الدولي" بالقاهرة

انطلاق الدورة العاشرة
الدستور
dostor.org/2442517

تنظم جمعية صناعات الطباعة "تاج"، بدعم من غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية فعاليات الدورة العاشرة من "معرض تكنو برنت الدولى" فى الفترة من 18 - 20 أبريل 2019، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات على مساحة 12500 متر مربع.

ويعد معرض "تكنو برنت" الدولى، أكبر معرض متخصص في مصر والشرق الأوسط بشأن صناعات وتكنولوجيا الطباعة الأوفست، والطباعة الرقمية، والأحبار، والورق والكرتون، والتعبئة والتغليف، وأدوات صناعة الدعاية والإعلان، وتحضره وفود من السودان والأردن والسعودية وفلسطين وسوريا وليبيا وبعض الدول الإفريقية منها كنيا وإثيوبيا وتنزانيا.

بدوره، قال خالد عبد العزيز، المنسق العام لمعارض تكنو برنت الدولية لصناعات الطباعة، إن تاريخ المعرض يعود إلى عام 2006، حيث انعقدت دورته الأولى، ومع العام المقبل نصل إلى الدورة العاشرة من عمر المعرض.

وأضاف عبد العزيز أن المعرض يعقد كل عامين لمواكبة أحدث التكنولوجيا المتطورة بشكل دائم أولا بأول والاستفادة منها، والاستثمار فيها بما يخدم صناعة الطباعة المصرية ويعود بالنفع على البلاد.

وأوضح المنسق العام لـ"تكنوبرنت" أن المعرض يشارك فيه ما يزيد على 250 شركة مصرية وعالمية، فى مقدمتها هايدلبرج، وبويست، وزيروكس، وإتش بى، وكانون، وغيرها من الشركات ذات الثقل العالمى فى مجال الطباعة، ومن المنتظر انعقاد عدد من الاتفاقيات التجارية بينها خلال فترة المعرض.

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