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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:48 م

أبرز 10 معلومات عن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة بالعاشر من رمضان

أبرز 10 معلومات عن
أميرة ممدوح
dostor.org/2442516

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر إحدى الصفحات التي تديرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدد من المعلومات عن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، والذى تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي يتمثل أبرزها في الآتي:

- يتكون المشروع من 384 ورشة صناعية بإجمالى مساحة تصل إلى نحو 454 ألف م2، مقسمة على ثلاثة مجمعات صناعية، يحتوى كل منها على 128 ورشة بمساحة 702م2 للورشة الواحدة، والتى تتكون من جزئين، الأول مغطى بمساحة 432م2، والثانى للتحميل بمساحة 270م2.

- بدأ تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع فى 30 يوليو الماضى، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية شهر إبريل المقبل، وأن نسب الإنجاز وصلت إلى نحو 80% للمجمع "ج"، ومن المقرر الانتهاء منه آخر الشهر، و40% للمجمع "ب"، بينما وصلت إلى 10% للمجمع "أ"، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال المياه والصرف وفرمة الطرق بنسبة 100%، واستكمال أعمال الكهرباء على أن يتم الانتهاء منها وتوصيلها خلال 15 يوما.

- تم الانتهاء من تنفيذ (7) مدارس بقيمة 68.5 مليون جنيه، وجار استكمال تنفيذ عدد (30) مدرسة موزعة على أنحاء المدينة بقيمة تقديرية تصل إلى حوالى 386 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من تنفيذ مركز طب الأسرة بقيمة 4.5 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من إقامة 3 وحدات صحية بقيمة تقدر بنحو 5.5 مليون جنيه.

- جار استكمال تنفيذ مركز طب أسرة بقيمة تقديرية نحو 4 ملايين جنيه، وعدد (6) وحدات صحية بقيمة تقديرية نحو 15 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى استكمال تنفيذ (5) مراكز طبية بقيمة 45 مليون جنيه، فضلًا عن (7) نقط للإسعاف بقيمة 8.5 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من تنفيذ (6) حضانات لرعاية الاطفال، بقيمة تقدر بنحو 11.5 مليون جنيه، وأنه جار تنفيذ عدد (13) دار حضانة بقيمة 36.5 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالخدمات الرياضية فقد تم الانتهاء من تنفيذ ناد بقيمة 54 مليون جنيه، وكذا إقامة (2) ملعب ثلاثى بقيمة 4.5 مليون جنيه، هذا إلى جانب استكمال إنشاء ناد آخر وملعبين ثلاثيين بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 62.5 مليون جنيه، وأخيرا وفيما يتعلق بالخدمات التجارية والتوسع فى إقامة المزيد من الأسواق والمحلات التجارية.

- تم الانتهاء من تنفيذ (30) سوقا تجارية بقيمة 20 مليون جنيه، وجار استكمال تنفيذ إقامة عدد (15) سوقًا تجارية بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 30 مليون جنيه.

- تحتوي على محطتي رفع الصرف الصناعي (3.4)، بالإضافة إلى محطة معالجة الصرف الصناعي (100) ألف م3يوم، ومحطة رفع الصرف المعالج إلى مصرف بلبيس، هذا إلى جانب منظومة فصل الصرف الصناعي عن الصحي، وخط الصرف الناقل لمياه الصرف المعالج لمصرف بلبيس، وكذا توسعات محطة المعالجة الميكانيكية وإضافة المعالجة الثنائية بطاقة (96) ألف م3يوم، والمعالجة الثلاثية بطاقة (190) الف م3يوم.

- تم الانتهاء من كامل أجزاء المنظومة والبدء في تشغيل خط الطرد لمصرف بلبيس بتاريخ 42018، كما أنه تم البدء بتجفيف برك الأكسدة وأحواض النشر فور تشغيل المنظومة، حيث تم الانتهاء من تجفيف مساحة قدرها (3250) فدانا، وجار تجفيف (250) فدانا بنسبة تصل إلى نحو 80% من إجمالي (4620) فدانًا ليتبقى مساحة في حدود (865) فدانًا جار العمل على تجفيفها بعد خصم 255 فدانا لم يتم تجفيفها لوجودها ضمن المنظومة بشكل دائم، لتنتهي أعمال التجفيف في 3132019.

أبرز 10 معلومات عن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة بالعاشر من رمضان
أبرز 10 معلومات عن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة بالعاشر من رمضان
أبرز 10 معلومات عن مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة بالعاشر من رمضان
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