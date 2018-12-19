مصدر بالتنظيم والإدارة: الانتهاء من تثبيت العمالة المؤقتة خلال 2019

كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة انتهت من تثبيت 50 ألف موظف مؤقت خلال عام، لينخفض بذلك إجمالي عدد العمالة المؤقته بالقطاع الحكومى إلى 81.7 ألف موظف حتى سبتمبر الماضى من عام 2018 مقابل 131.8 ألف مؤقت قبل عام.



وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه من المستهدف أنه تنتهى الحكومة من تثبيت جميع أصحاب العقود المؤقته بنهاية العام المقبل، الذين تم التعاقد معهم حتي يونيو 2016، بشرط إثبات صحة التعاقد بين الموظف والجهة الحكومية التابع لها وتقديم ما يثبت تقاضيه أجرًا عن مدة التعاقد.