تألق ماري محب على مسرح النيل.. وتدعو المتألمين باللجوء إلى الله

«فضفض باللي في بالك واحكي، قوله يا رب أنا جايلك بشكي، من اللي خانوني ومن اللي باعوني ومن اللي سابوني في وسط الضيق»، بهذه الكلمات أبدعت المرنمة ماري محب في حفل هارموني الأول لمهرجان الترنيمة.



وشهد مسرح النيل بالمركز الكاثوليكي للسينما حالة من السكون والانتباه من أداء ماري الذي وصفه الحاضرين بالقدرة على الاقناع بعد أداءها الترنيمة التي حملت عنوان «فضفض واحكي» من كلمات شريف عاطف وألحان مينا صبحي والتي انتشرت بشكل لافت للنظر على مواقع التواصل الاجتماعي.



قدمت «ماري» أيضا ترنيمتها «أنا شمشون» من كلمات يوسف طلعت، وألحان مينا صبحي، وتوزيع بيتر فرح.