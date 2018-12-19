"التخطيط" تحدد 6 معايير تحتاجها المؤسسات لمواجهة الأزمات.. تعرف عليها

رصد المعهد القومي للإدارة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عددًا من المعايير والمواصفات التي تحتاج إليها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة أي أزمات قد تعترض مسيرتها.



وحدد المعهد القومي للإدارة 6 مواصفات للمؤسسات المرنة وهي:



- اليقظة الدائمة واستطلاع واستشراف المستقبل بصورة فاعلة ومستمرة.



- التجاوب الإيجابي مع متطلبات التغيير المتوقع أو المفروض عليها من بيئة العمل الداخلية أو الخارجية.



- الأولوية القصوي لديها إرضاء العملاء من خلال توفير متطلباتهم والتعرف على توقعاتهم الضمنية.



- الاهتمام الدائم ببناء قواعد البيانات لجميع الاحتياجات والمؤثرات الداخلية والخارجية للمنظمة والممتلكات.



- توافر نظام قياس متكامل للمؤشرات المالية والإنتاجية وتجاه العملاء وجوانب الإبداع والتعلم.



- التميز بالشفافية داخليًا تجاه العاملين وخارجيًا تجاه أصحاب المصلحة من العملاء والمجتمع.

