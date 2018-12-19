واشنطن: ترامب لم يناقش الانسحاب من سوريا مع أردوغان

أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على سوريا وإيران بعد إعلان سحب قواتها من سوريا.



وعبر المسؤول الأمريكي عن رفض واشنطن المقارنة بين قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من سوريا وقرار سلفه باراك أوباما الانسحاب من العراق، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز" بالعربية.



وشدد المسؤول الأمريكي على أن إدارة الرئيس ترامب لم تتراجع عن سياستها في مواجهة إيران.



وأضاف "قرار الانسحاب متفق مع وعود الحملة الانتخابية لترامب"، مشيرا إلى أن ترامب لم يناقش مع أردوغان قرار الانسحاب من سوريا لكنه أبلغه به فقط.