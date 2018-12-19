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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:06 م

طقس الغد شديد البرودة وأمطار على السواحل الشمالية

طقس الغد شديد البرودة
وائل القمحاوى
dostor.org/2442503

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار، بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الري، سقوط أمطار على السواحل الشمالية قد تمتد إلى محافظات الوجة البحرى، غدًا الخميس.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

تنشط الرياح وأغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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