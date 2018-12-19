"الأهلي" يشكل لجنة لوضع تصور النادي حول تعديلات قانون الرياضة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب الرئيس، وعضوية خالد مرتجي وإبراهيم الكفراوي ورانيا علواني، أعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، لوضع التصور الخاص برؤية النادي الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة الجديد، على أن تعقد اللجنة أولى جلساتها خلال الأيام القليلة القادمة لوضع تصور كامل حول رؤية الأهلي في هذا الملف.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم، في فرع النادي بالشيخ زايد، وذلك لاستكمال الجلسة السابقة، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على أن تعتبر الجلسة ممتدة لحين استكمالها خلال الأيام القادمة.



وقرر مجلس الأهلي، تكليف لجنة مكونة من رانيا علواني وجوهر نبيل ومهند مجدي، أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي، لوضع برنامج لرعاية أبناء الأهلي المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.



كما استعرض المجلس التصور المقدم من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، والذي تضمن إسناد الأعمال الإنشائية الخاصة بفرع التجمع الخامس لإحدى الشركات، للبدء فورا في الخطة الإنشائية الخاصة بالفرع، في ظل الإقبال المتزايد على الاشتراك بالفرع الجديد، حيث يتم استقبال الدفعة الأولى من المتقدمين للاشتراك بالفرع، يوم السبت القادم.



كما تم اعتماد وإسناد الأعمال الإنشائية في فرع الشيخ زايد، والتي تتضمن إنشاء مسجد، وشهر عقاري، وصالتي كاراتيه وجمباز، وملاعب اسكواش، ومبنى اجتماعي جديد، على أن يبدأ العمل في هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.



وعلى الصعيد الإنشائي في فرع مدينة نصر، تقرر افتتاح أعمال تطوير البوابات يوم الأول من فبراير المقبل، فيما سيتم افتتاح منطقة الحدائق في نهاية شهر فبراير القادم، وفيما يخص المنطقة الترفيهية التي تضم حمامات السباحة، فسيتم افتتاحها في شهر مارس المقبل.. أما بالنسبة لمقر النادي في الجزيرة، فسيتم افتتاح صالة الكاراتيه التي تم تطويرها في منتصف يناير المقبل.