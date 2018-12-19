رئيس جامعة أسوان يلتقى بوفد من المديرية المالية

التقى الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، بوفد من المديرية المالية بأسوان، وذلك في إطار تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية الكاملة فى الجامعة.



حضر اللقاء كلًا من جمال عبدالله مدير المديرىة المالية بأسوان، ومحمد فتحى ممثل وزارة المالية وممثلو المديرية والشركة المختصة بالميكنة.



ومن ناحيته قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إنه بناء علي توجيهات وزارة المالية بضرورة تفعيل برنامج الشاشات المالية لمتخذى القرار لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية تم عقد هذا اللقاء للبدء في تنفيذ هذه المنظومة الجديدة، موضحا أن هذه المنظومة تعد بمثابة الدليل والخريطة المالية الالكترونية المميكنة لإدارة المعلومات الحكومية.



وأشاد "غلاب" بهذه المنظومة المتميزة لدورها الكبير في معاونة متخذى القرار.