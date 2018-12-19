التحقيق في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك، بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار، وتشكيل لجنة هندسية من الحي لإجراء المعاينة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم ٢٦ بشارع حافظ قبطان متفرع من ابن الخطاب بمحطة مصر، دون حدوث إصابات.



انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط قسم شرطة محرم بك ومسئولي حي وسط الإسكندرية إلي موقع الحادث.



وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من 4 طوابق وتوجد به شروخات وتصدعات بالحوائط والسلالم والواجهة وانهيار سقف حجرة بالطابق الأخير، وأن العقار صادر له قرار ترميم رقم ١٦٣ لسنة ٢٠١١.



وتبين صدور قرار إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.