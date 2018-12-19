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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:41 م

وصول الرئيس الإيراني إلى أنقرة ومباحثات مع أردوغان غدًا

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
وكالات
dostor.org/2442493

وصل إلى أنقرة مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني حسن روحاني، ليلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان غدا الخميس، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (اناضول) التركية الرسمية.

وبحسب تصريحات برويز إسماعيلي، المتحدث باسم الرئاسة الإيرانية، من المنتظر أن يتصدر توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية القضايا التي سيبحثها الزعيمان غدا.

وأشار إسماعيلي إلى أن البلدين يستهدفان زيادة حجم التجارة بينهما إلى 30 مليار دولار.

وكان روحاني صرح قبل توجهه إلى انقرة بأن المحادثات ستتطرق أيضا إلى الوضع في سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تدعم النظام السوري، في حين تدعم تركيا المعارضة.

وأعلن البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة بدأت في سحب قواتها من سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا الأسبوع الماضي مع أردوغان بعد الإعلان عن هجوم تركي استهدف قوات كردية شمالي سوريا، ومن شأن هذا الهجوم أن يقود القوات التركية إلى المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة عسكريا.

وكانت الولايات المتحدة وصفت الهجوم بأنه "غير مقبول" وذلك انطلاقا من قلقها على جنودها في المنطقة، وقد يعني انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، أن الطريق قد أصبح خاليا أمام الهجوم التركي.

من جانبه، قال باهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أمس الأول الإثنين: " موقفنا واضح، وهو أنه غير مسموح لأي دولة بالقيام بتحرك في سوريا بدون تصريح من الحكومة السورية، وإذا لم يتم الحفاظ على هذا المبدأ، من الممكن أن تفشل كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سوريا".

ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته العديد من الوزراء، بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الاقتصاد فارهاد دجبسند. وسيلتقي الوزيران نظيريهما التركيين على هامش المحادثات بين روحاني وأردوغان.

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