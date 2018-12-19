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الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:39 م

تظاهرات في 3 مدن سودانية احتجاجًا على ارتفاع أسعار الخبز

تظاهرات في 3 مدن
وكالات
dostor.org/2442492

تظاهر المئات في ثلاث مدن سودانية (بورسودان، وعطبره، والنهود) احتجاجًا على عدم توافر الخبر وارتفاع اسعاره، وفق ما افاد شهود وكالة فرانس برس لافتين الى ان متظاهرين احرقوا مقر الحزب الوطني الحاكم في عطبره.

وقال حسن إدريس، من سكان بور سودان - في تصريحات صحفية- "خرج نحو 500 من طلاب المدارس في وسط المدينة وهم يهتفون لا لا للغلاء، وتصدت لهم الشرطة بالهراوات".

وأضاف أن "المحلات التجارية في سوق المدينة أغلقت أبوابها، بعد قرار السلطات رفع سعر رغيف الخبز إلى ثلاثة جنيهات بدلًا من جنيه".

وسجلت تظاهرات مماثلة في عطبرة (400 كلم شمال الخرطوم).

وأضاف مبارك عبد الرحيم من سكان المدينة أن "الاحتجاج بدأه طلاب الجامعة والمدارس وعند وصولهم إلى سوق المدينة انضم إليهم مواطنون وحاولت الشرطة تفريقهم بالهراوات ولكنهم ساروا إلى وسط المدينة وأشعلوا النار في إطارات قديمة وغطى الدخان وسط المدينة".

وقال أحمد محمد حسين، "أشعل المتظاهرون الغاضبون النار في مقر حزب المؤتمر الوطني" الحاكم.
وفي مدينة النهود (500 كلم غرب العاصمة)، افاد شهود ان طلاب المدارس لم يجدوا رغيف الخبز لوجبة الإفطار فخرجوا للشارع وهم يهتفون "لا للجوع".

واندلعت هذه التظاهرات في وقت يعرض رئيس الوزراء معتز موسى على المجلس الوطني (البرلمان) موازنة العام 2019.

وقال "موسى" إن "الحكومة تدعم رغيف الخبز بملايين الدولارات".

وتعاني كل المدن السودانية بما فيها العاصمة شحا في كميات الخبز منذ ثلاثة أسابيع، ويستهلك السودان وفق إحصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح ينتج منها 40% ويستورد الباقي.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان العام 2011 يشكو اقتصاد البلد من ارتفاع معدل التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

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