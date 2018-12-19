رامي جمال يطرح برومو كليب أغنيته الجديدة "البرد" (فيديو)

طرح المطرب رامي جمال برومو أحدث أغنياته المصورة التي تحمل عنوان "البرد"، استعدادًا لطرحها كاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.



وكان رامي جمال انتهي من تصوير الكليب خلال الأيام الماضية بالعاصمة البريطانية لندن، وتعاون خلالها مع الشاعر أحمد مرزوق، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقي يحيى يوسف، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب.



وطرح رامى جمال مؤخرًا ألبوم "ليالينا"، والذي ضم 17 أغنية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبدالله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.