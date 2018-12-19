الطفولة والأمومة يشكر النائب العام لتدخله لوقف زواج طفلي كفر الشيخ

تقدمت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بخالص الشكر للمستشار نبيل صادق النائب العام، لما اتخذه من إجراءات قانونية تجاه مقطع الفيديو المتداول بوسائل الإعلام لخطبة طفلين بكفر الشيخ.



وأكدت عزة العشماوي على سرعة واستجابة النائب العام في جميع القضايا التى تختص بالطفل، مشيدة بالإجراءات القانونية الفورية التى من شأنها الحفاظ على حقوق الطفل وحمايته.



حيث أصدرت النيابة العامة توجيهًا إلى والدى طفلين اللذين تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى مقطعًا مصورًا للاحتفال بخطبتهما في كفر الشيخ بالنأى بطفليهما عن المواطن التى من شأنها تعريض الطفلين إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكلا منهما "14 و15 سنة".



وكانت النيابة العامة بكفر الشيخ قد باشرت التحقيقات فيما تضمنه المقطع المصور، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين وكذلك الأخصائي المختص بخط نجده الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظرًا لأن ما ورد بالمقطع المصور ينطوي على ما قد يعرض الطفلين إلي ظروف لا تتفق مع عمرهما، ويتعارض مع المصحلة الفضلي لهما، وحقهما في النمو النفسي السليم تطبيقا للمبادئ التي تضمنها قانون الطفل.