تعرف على أسعار تذاكر مسرحية "رابونزل بالعربي" لمروة عبد المنعم

تستعد الفنانة مروة عبد المنعم لخوض تجربة مسرحية جديدة للأطفال بعد النجاح الكبير التي حققته خلال الفترة المقبلة بعروض "أليس في بلاد العجائب" و"سنو وايت" مع المخرج محسن رزق، حيث استقرت على تقديم النسخة العربية الأولى من فيلم الرسوم المتحركة "رابونزل"، بشكل مسرحي استعراضي غنائي.



من المقرر أن تقام المسرحية على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وينطلق العرض على مدار يوم 31 يناير المقبل حتى يوم 3 فبراير، وطرحت الجهة المنظمة للعرض المسرحي فئتين للتذاكر وجاءت الفئة الأولى بمبلغ 400 جنيه، والفئة الثانية بمبلغ 100 جنيه، على أن تكون مدة العرض 90 دقيقة.