حركة تنقلات واسعة بين ضباط القاهرة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنه سيتم الكشف عن حركة تنقلات بقطاع النظام ومأموري الأقسام خلال الساعات القادمة، موضحًا أن الحركة تعتمد على الكفاءة والخبرة لقيادات وضباط المديرية.



وأضاف المصدر، أن الحركة هدفها الارتقاء بالعمل الأمني وتطوير معدلات الأداء خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم الدفع بالقيادات الشابة لتولى المناصب القيادية ورفع معدلات الأداء الأمني في الشارع المصري، بالإضافة إلى استكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.



كان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة قد أصدر قبل 10 أيام، حركة تنقلات لعدد من ضباط مباحث القاهرة، وتشمل الحركة نقل المقدم حسام العشماوي من رئيس مباحث قسم شرطة عابدين لرئيس مباحث قسم قصر النيل، وتعيين المقدم مصطفى البلتاجي رئيسًا لمباحث قسم عابدين، كما تم نقل الرائد وائل عبدالعزيز من فرقة الزيتون لرئيس مباحث قسم شبرا مصر، والرائد عمرو الحسيني من الشرابية إلى الشروق والرائد محمد عبدالمنعم لرئيس مباحث قسم النهضة.



كما شملت الحركة نقل المقدم هاني حداد من المعصرة إلى قسم 15 مايو، وتعيين الرائد أحمد عاطف رئيسًا لمباحث قسم القطامية والمقدم حسام ناصر رئيسا لمباحث قسم أول مدينة نصر، بدلا من المقدم خالد سيف وتعيين الرائد محمود إسماعيل من قسم شرطة قصر النيل لرئيس مباحث المقطم، والرائد أيمن عبدالحافظ رئيسًا لمباحث الزاوية الحمراء، المقدم أحمد إبراهيم رئيسًا لمباحث قسم المعصرة.